Kysely kertoo mitä suomalaiskuluttajat haluavat lomapuhelimesta

Huawei on teettänyt yhteiseurooppalaisen kyselytutkimuksen, jossa on pyritty selvittämään kuluttajien mieltymyksiä älypuhelimen käytön suhteen loman aikana. Tutkimusyhtiö Ipsosin toteuttama kysely tehtiin 12 eri maassa, mukaanlukien Suomi, ja siihen osallistui noin 6000 henkilöä.Suomessa toukuussa tehtyyn selvitykseen osallistui 503 18-45-vuotiasta vastaajaa, jotka omistavat älypuhelimen. Selvityksessä paljastui, että lomalla suomalaiskuluttajia kiinnostaa ei kovinkaan yllättäen muun muassa kuvaaminen sekä karttapalvelut.Kaikista suosituin ominaisuus lomakännykässä on kuitenkin akkukesto. Peräti 76 prosenttia vastaajista nimesi akkukeston tärkeimmäksi älypuhelimen ominaisuudeksi loman aikana. Joka viidennen mielestä älypuhelimen latauksen ylläpitäminen on aina vaikeaa loman aikana. Ongelmaan ratkaisu oli 34 prosentilla, jotka käyttävät ulkoista virtalähdettä tai vara-akkua.Toiseksi suurimman suosion ominaisuuksista sai korkeatasoinen kamera (58%) ja heti sen perässä kolmanneksi asti nousi suuri tallennustila (56%). Rajattuna pelkästää nuorempaan käpolveen (18-24 vuotiaat) kameran ja tallennustilan merkitys oli noin kymmenen prosenttiyksikköä suurempi.Lisäksi tärkeäksi kuluttajat arvioivat mm. hyvän GPS-karttanavigoinnin (49%), prosessorin suorituskyvyn (45%), laitteen kestävyyden (37%) sekä laadukkaan selfiekameran (28%). Jokseenkin yllättäen esimerkiksi loman uintireissuilla tärkeäksi oletettu vedenkestävyys ei päässyt aivan kärkilukemiin 21 prosentin tuloksella.