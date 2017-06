Uusi kuva paljastaa lisää detaljeja OnePlus 5:stä

Kiinalaisyhtiö OnePlussan tuleva huippupuhelin vuoti jo viikko sitten virallisen pressikuvan muodossa , jota seurasi myös yhtiön itse julkaisema kuva . Jo paljon tätä ennen yhtiöstä kerrottiin, että tulossa olevan puhelimen nimi on OnePlus 5 ja selvää oli myös, että laitteessa on ensimmäistä kertaa yhtiön laitteessa kaksoiskamera.Nyt Android Centralin käsiin on päätynyt uusi kuva, joka ei sinänsä vaikuta tarjoavan paljoa lisäinformaatiota, mutta antaa lähikuvan muodossa paremman näkemyksen yksityiskohdista laitteen vasemmasta yläkulmasta.Renderikuva paljastaa Android Centralin mukaan myös, että kyseessä ei ole puhdas iPhone-kopio, vaikka se kovasti siltä vaikutti aiemmissa kuvissa. Erityistä huomiota sivusto kiinnittää antenniviivoihin ja niiden perusteella laitteen kaarevuuteen, joka eroaa iPhonesta.Erot ovat kuitenkin varsin pieniä, ja vaikka näyttökin on eri tavalla sulautettu runkoon, niin laite on yksinkertaisesti vain hyvin lähellä iPhonen viimeaikaisia ulkomuotoja. Mikäli kuitenkin unohtaa kopioinnin tai vähintäänkin vaikutteet, niin laite on varsin komeaa katseltavaa – niin kuin ovat iPhonetkin.Kuvassa saadaan myös lähikuvaa OnePlussan tavaramerkistä, joka on tietysti hälytyksille tarkoitettu liukukytkin. Samainen ominaisuus löytyy myös iPhonesta, mutta OnePlussassa se on tälläkin kertaa kolmivaiheinen, jossa laitteen voi säätää äänettömälle, äänet päälle tai päästämään läpi vain prioriteettiasetusten mukaiset hälytykset.OnePlus esittelee laitteen 20. kuluvaa kuuta, eli ensi viikon tiistaina. Puhelinvertailu testaa OnePlus 5:n pian julkistuksen jälkeen.