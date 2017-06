Vuodot paljastavat väitetysti seuraavan Galaxy Noten designia ja uuden kameran

Samsung on päässyt pitkälti yli viime vuoden Note-katastrofista pitkälti loistavasti onnistuneen Galaxy S8 -julkaisun ansiosta. Yhtiön laitteisiin uskotaan edelleen ja Samsung on jopa tuomassa tehdaskorjattuja Note7-puhelimia myyntiin rajatusti.Monet kuitenkin odottavat edelleen uutta Note-huippulaitetta, jolla voisi korvata parin vuoden takaisen Note5:n. Huhut kertovat, että sellainen on tulossa tänäkin vuonna, ja toivottavasti tällä kertaa vähemmän kuumenevana versiona.Tuleva Note8, tai mikä ikinä sen nimi onkaan, on nyt väitetysti vuotanut parin kuvan välityksellä. Ensimmäisessä Slashleaksin julkaisemassa kuvasssa nähdään laitteen takaosa, josta paljastuu kaksoiskamera, jollaisia ei Samsungin aiemmissa huippulaitteissa ole nähty. Samalla se tarkoittaa, että sormenjälkilukija on poistunut hankalasta paikasta takaa ja kenties siirtynyt eteen, mahdollisesti jopa näytön alle.Toisessa kuvassa, joka löysi tiensä intialaissivusto Pricerajaan puolestaan esitellään etupuolta, joskin varsin rajatusti. Yläosasta otettu kuva esittelee tulevan Galaxy Noten olemattomia reunuksia, jotka mukailevat siis Galaxy S8 -mallien ulkoasua.Luonnollisesti vuodot kannattaa ottaa tässä vaiheessa varsin suurella varauksella. Kyseessä voi hyvinkin olla väärennökset, joten lopullisia johtopäätöksiä uuden Note-puhelimen ulkonäöstä ei välttämättä kannata tehdä. Kaksoiskameralla, Galaxy S8:n ulkoasulla ja paremmalla sormenjälkilukijalla varustettu Note8 olisi kuitenkin melko herkullinen tapaus.