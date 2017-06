Rovio julkaisi uuden Angry Birds -pelin – hieman synkempää huumoria

Uusin, jo aiemmin pienissä määrin saatavilla ollut Angry Birds -peli on vihdoin saapunut maailmanlaajuisesti jakeluun. Angry Birds Evolution saapui tänään sekä iPhonelle että Androidille.



Rovio on myös julkaissut tänään parit trailerit uudesta pelistä, joissa esitellään paitsi hahmoja niin myös toimintaa itse pelissä. Vihaisten lintujen tämänkertainen taival on kuitenkin hieman aiemmista peleistä erottuva, sillä nyt pyritään iskemään strategiapelityylisesti heiman vanhempaan väestöön.

Niinpä peli onkin muita tummempisävytteinen ja huumorikin on hieman synkempää. Peli ei kuitenkaan ole missään nimessä mikään K-18-pläjäys, vaan edelleen soveltuu liki kaikelle kansalle, joskin nuorimmille lienee jokin aineisto saattaa olla hieman liian ronskia.



Tässäkin pelissä linnuilla taistellaan tietysti sikoja vastaan, mutta toiminta tapahtuu pelilaudalla.