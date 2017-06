Huawein uusi älypuhelin, Honor 9, saapuu Euroopassa ensimmäisenä myyntiin Suomessa

Huawei on tänään julkistanut, että se tuo uuden huippupuhelimen myyntiin ensimmäisenä Euroopassa juurikin kotimaassamme Suomessa. Kiinan ulkopuolella Suomi onkin ensimmäinen maa, eli ensimmäinen Huawein kotimaan ulkopuolinen maa, jossa laite saapuu myyntiin.Uutuuspuhelin on tuttua Honoria, joka tarjoaa huippupuhelinten ominaisuuksia tehokkaalla hinta-laatusuhteella. Lasia ja metallia yhdistelevän designin alta löytyy mm. 5,15 tuuman Full HD -näyttö, sormenjälkitunnistin, 20 MP Monochrome- ja 12 MP RGP-linsseillä varustettu kaksoiskamera sekä 8-ytiminen Huawein omaa tekoa oleva Kirin 960 -järjestelmäpiiri.Huawei kertoo kameran muiksi ominaisuuksiksi mm. Bokeh-toiminnon, GIF-tyyppiset minivideopätkät sekä 4K-videokuvauksen. Etupuolella on puolestaan 8 megapikselin selfie-kamera ja laitteessa on lisäksi kiinnitetty huomiota äänenlaatuun niin nauhoituksessa kuin toistossa.Honor 9 ennakkomyynti alkaa tänään 16. kesäkuuta. Tarjolla on alkuun 4 Gt + 64 Gt -versio 499 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoja on kaksi: sininen Sapphire Blue ja harmaa Glacier Grey. 30. päivä laite saapuu kauppoihin ja elokuussa myyntiin tulee 6 Gt + 128 Gt -versio 599 euron hintaan.Puhelinvertailu tulee testaamaan laitteen tuoreeltaan.