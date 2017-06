Kiinalaisvalmistaja esittelee sormenjälkilukijaratkaisua, joka saattaa tulla Samsungin ja Applen tuleviin huippupuhelimiin

Erityisesti Samsungin tulevasta huippupuhelimesta on viimeaikoina huhuttu ja vuodettu kovasti uutta tietoa. Yksi asia mikä vaivaa edelleen monia laitteen ulkonäössä on sormenjälkilukijan paikka.Yhtiö on väitetysti, ja myös joidenkin kuvien perusteella, luopunut takapaneeliin sijoitetusta sormenjälkilukijasta, koska sijoitus oli varsin epäonnistunut erityisesti Galaxy S8:ssa. Etupaneeliin puolestaan on suunnitteilla Infinity Display -näyttö, joka valtaa liki koko pinta-alan, joten sormenjälkilukijalle ei vaikuta olevan tilaa.Nyt kiinalaisvalmistaja Vivo on valmistautumassa kuitenkin esittelemään uudenlaista ratkaisua, jolla sormenjäljen tunnistus onnistuu suoraan näytöltä. Tässä vaiheessa ei ole tietoa miten teknologia toimii, mutta sitä on esitelty Weibossa vuotaneessa videossa julkaisemattomalla laitteella. Android Centralin mukaan huhut kertovat, että kilpailevat kiinalaisvalmistajat, kuten Huawei ja Xiaomi saattavat ehtiä jopa ennen Vivoa markkinoille samankaltaisen teknologian kanssa.Markkinoille tullessaan teknologia on valtaisan tärkeä, sillä se säästää melkoisesti tilaa, joka on yksi valmistajien suurimmista ongelmista. Ominaisuutta huhutaan jopa iPhone 8:aan, sillä jos Apple luopuu laitteessa kotinäppäimesta, niin kuin on huhuttu, niin tämänkaltainen teknologia on varmasti enemmän kuin tervetullutta.