Vuotiko ensimmäinen Samsungin Note8-mainos?

Samsungin seuraavan huippumallin julkaisua odotetaan herkeämättä. Kyseessä on ehkäpä vielä Galaxy S8 -mallia tärkeämpi julkaisu, kun yhtiö tuo markkinoille uuden Note-huippupuhelimen.Vaikka julkaisuun on aikaa vielä pari kuukautta, niin olemme jo nähneet vuotaneita kuvia kyseisestä laitteesta , yksi niistä yllä. Näiden vuotojen perusteella Twitterissä hiljattain julkaistu uusi kuva saattaa olla ensimmäinen kerta, kun näemmä kyseisen laitteen Samsungin aidossa mainosmateriaalissa.Uudessa kuvassa laite esiintyy pelkistettynä ja näyttö pois päältä. Vieressä on ainoastaan Galaxy Note8 -teksti sekä jotain kiinaksi, jota emme tässä vaiheessa saaneet todennettua. Twitter-viestissä vuotajan mainitsema "Great" on tiettävästi laitteen koodinimi.Jos kyseessä on todellinen laite, niin kuva paljastaa lähinnä vahvistetun Infinity Display -näytön, mutta ei kerro esimerkiksi sormenjälkilukijasta. Huhujen mukaan Samsung olisi luopunut Galaxy S8:n jälkeen takana sijaitsevasta sormenjälkilukijasta. Galaxy Note8:ssa sitä on huhuttu jopa näyttöön sijoitetuksi, joka olisi täysin uudenlainen ratkaisu.Luonnollisesti tämäkin Weibosta alkunsa saanut vuoto kannattaa ottaa kovasti varauksella, sillä mitään vahvistusta sen todenperäisyydestä aiempia vuotoja lukuunottamatta ei ole.