Suomalainen Next Games tekee Blade Runner 2049 -elokuvalle mobiilipelin

Helsingissä toimiva Next Games julkaisee Blade Runner 2049 -elokuvamaailmaan sijoittuvan mobiilipelin.Blade Runner 2049 on lokakuussa ensi-iltansa saava jatko-osa vuonna 1982 julkaistulle Blade Runner -tieteiselokuvalle. Ensimmäisen elokuvan tapahtumista on uudessa elokuvassa kulunut 30 vuotta. Blade Runner 2049:n on tuottanut ja rahoittanut Alcon Entertainment.Next Gamesin toimitusjohtajakommentoi yhteistyötä Alcon Entertainmentin kanssa näin: "On erittäin hienoa päästä työskentelemään Blade Runner -elokuvabrändin kanssa, joka on todellinen popkulttuuri-ikoni. Meille on tärkeää pysyä uskollisena Blade Runnerin ainutlaatuiselle maailmalle ja arvostamme yhdessä Alcon Entertainmentin kanssa pelejä, jotka ovat autenttisia ja kunnioittavat alkuperäistä brändiä. Yhteistyömme on luonnollinen jatkumo strategiallemme luoda mukaansatempaavia pelikokemuksia miljoonayleisöille tunnettujen viihdetuotteiden, kuten tv-sarjojen ja elokuvien pohjalta".Next Games tunnetaan mm. 16 miljoonaa latausta keränneestä The Walking Dead -maailmaan sijoittuvasta pelistä ja Compass Point: West -pelistä . Peliyhtiö listautui First North -listalle maaliskuussa.