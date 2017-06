Tässäkö seuraava suomalainen mobiilipelihitti? Supercell esitteli uuden Brawl Stars -pelin

Supercell on tällä viikolla esitellyt betaversion uudesta Brawl Stars -mobiilipelistä.Brawl Stars on ylhäältä kuvattu räiskintäpeli. Peliä voi pelata yksin, mutta pääasiassa peliä pelataan verkossa kolme vastaan kolme -moninpelinä. Brawl Stars on selvästi suunniteltu e-urheilupeliksi ja pelin julkaistiin suorana lähetyksenä esitettynä turnauksena.Brawl Starsissa on useita erikoiskyvyillä varustettuja hahmoja, joista pelaajan täytyy valita. Pelissä onkin selvästi vaikutteita suosituista League of Legends- ja DOTA-peleistä. Pelimuotoja on puolestaan neljä. Bountyssä kerätään kentältä jalokivia, Smash & Grabissä kerätään tarkalleen kymmenen jalokiveä, Heist muistuttaa lipunryöstöä ja Showdownissa kamppaillaan jatkuvasti pienenevällä kentällä.Brawl Stars on tällä hetkellä nk. soft-launch-vaiheessa eli pelin voi ladata ainoastaan Kanadan App Store -sovelluskaupasta. Jos peli on riittävän menestyksekäs, tullaan se myöhemmin julkaisemaan maailmanlaajuisesti.Tällä hetkellä Supercellin pelivalikoima koostuu Hay Day-, Boom Beach-, Clash of Clans- ja Clash Royale -peleistä.