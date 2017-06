Arvostelussa Nokia 3310 – Legendaarisen peruspuhelimen paluu

Vuonna 2000, kun Suomessakin käytettiin vielä markkoja, olivat veneet puuta, miehet rautaa ja puhelimet olivat vielä puhelimia. Kukapa ei noihin aikoihin haluaisi palata. HMD Global on vienyt menneisyyden kaipuun tuotteeksi asti, sillä se esitteli keväällä Nokian osakekurssin huippuajoilta tutusta Nokia 3310:stä nykyaikaisen versioinnin.

Onko uusi Nokia 3310 pelkkä kauppatieteen maistereiden keksimä uusi koukku, jolla saadaan hölmöt kuluttajat ostamaan taas jotain, jossa on hienot kuoret mutta sisältö uupuu kokonaan, vai onko se hieno kunnianosoitus esikuvalleen, joka kannattaa ostaa ihan oikeaan käyttöön? Puhelinvertailu selvitti asiaa testaamalla puhelimen.

Koska kyse on peruspuhelimesta, on varsin turhanpäiväistä yrittää arvostella sitä ominaisuuksien määrän tai laadun perusteella. Alkuperäinen Nokia 3310 oli tarkoitettu ihmisille, jotka puhuvat ja tekstaavat puhelimella. Tämä perusajatus ei ole hävinnyt mihinkään, vaan uusi Nokia 3310 on myös tarkoitettu näille ihmisille. Älä siis odota liikoja.

Tekniset tiedot

Järjestelmä:

Series 30+

Mitat:

115,6 x 51 x 12,8 mm

Näyttö:

2,4" QVGA (värinäyttö)

Tallennustila:

16 MB, microSD-muistikorttipaikka

Kamera:

2 MP

Yhteydet:

GPRS, EDGE, Bluetooth v3.0, FM-radio

SIM:

microSIM

Akku:

1200 mAh

Rakenne