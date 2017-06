LG esitteli uuden G6+-huippupuhelimen

LG on esitellyt päivitetyn version alkuvuodesta julkistetulle G6-huippupuhelimelle. Uusi huippupuhelin kantaa nimeä G6+ ja tarjoaa mm. paremman äänenlaadun ja enemmän tallennustilaa.Kenties korealaisyhtiön tarkoituksena oli varastaa huomiota huomenna julkaistavalta OnePlus 5:ltä, mutta samalla nostaa oma puhelin hieman toisen korelaisyhtiön Galaxy S8:n varjosta. Uutuusmalli on ulkoisesti sisarmallinsa kaltainen, mutta sisältää 128 gigatavun tallennustilan sekä premium-luokan äänentoiston. Tämä äänentoistoparannus pitää sisällään 32-bittisen HiFi-luokan digitaalianalgokonvertterin.Laitteen mukana toimitetaan lisäksi Bang & Olufsenin kuulokkeet, jotka tukevat optimaalisesti kyseistä konvertteria. Lisäksi laitteesta löytyy mm. langaton lataus, joskin ominaisuuden saatavuus riippuu maasta. Yksi uusista softaominaisuuksista, joka saapuu myös G6:lle, on puolestaan Face Print, joka mahdollistaa laitteen avaamisen pärstäkertoimen avulla etukameraa hyväksikäyttäen.Laite saapuu myyntiin mustana (Optical Astro Black), sinisenä (Optical Marine Blue) sekä kultaisena (Optical Terra Gold). Yhtiö ei kertonut tarkkaa myyntiaikataulua tai hintaa.