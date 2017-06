OnePlus 5 julkaistaan huomenna: Tässä kaikki mitä tiedämme jo nyt

OnePlus julkaisee huomenna yhtiön tämän vuoden huippupuhelimensa ja kansa odottaa kiinnostuneena. Kyseessä on erityisesti Suomessa yksi tämän vuoden mielenkiintoisimmista ja odotetuimmista puhelinuutuksista. OnePlus 5 onkin jo vuotanut melko kattavasti ja yhtiö itse on jo kiusoitellut puhelinta muutamaan otteeseen.Ennen huomista julkistusta onkin hyvä tehdä katsaus vuotaneisiin tietoihin ja kaikkeen siihen, mitä jo tässä vaiheessa laitteesta tiedämme – tai "tiedämme".Huomenna seitsemältä illalla Suomen aikaa esiteltävä laite on paljastanut kuvissa, joten aloitetaan kuvien osalta. Yhtiö itse on julkaissut virallisen kuvan (ohessa) Twitterissä jo jonkin aikaa sitten ja se paljastaa esimerkiksi kaksoiskameran, joka ulkonee minimaalisesti muuta rungosta, pyöreät ja pehmeät muodot, mattamustan tai tummanharmaan värin, yksittäisen LED-salaman, oikealta sivustalta SIM- ja mahdollisesti muistikorttipaikan.Tämän lisäksi muotoilusta voidaan sanoa, että se muistuttaa kovasti viimevuotisia iPhone-malleja ja erityisesti kaksoiskameran osalta iPhone 7 Plus -mallia. Kameran osalta yhtiö onkin vahvistanut The Vergelle , että se sisältää 16 (f/1.7) ja 20 (f/2.6) megapikselin Sony-sensorit ja zoom-toiminnon, kuten iPhone 7 Plussassa.Koska kyseessä on varmasti virallinen kuva, niin nämä tiedot ovat käytännössä kiistatta vahvistettuja. Sen lisäksi yhtiöstä on kerrottu myös, että sisuksista löytyy Snapdragon 835 -järjestelmäpiiri, joka ei sinänsä yllätä. Se löytyy myös monista tämän vuoden muista huippulaitteista, ml. Galaxy S8:n jenkkiversio.Huhu- ja vuototiedoissa on puolestaan löytynyt esimerkiksi vahvistusta huimalle, peräti kahdeksan gigatavun RAM-muistille. Viime vuoden OnePlus 3 oli yksi ensimmäisiä älypuhelimia, joka sisälsi kuuden gigatavun RAM-muistin, joten täysi yllätys tämä ei olisi kiinalaisvalmistajalta.Muiden teknisien yksityiskohtien varmuus on vielä hieman heikompaa luokkaa, mutta joissain vuodoissa on kerrottu esimerkiksi 3300 milliampeeritunnin akusta, joka olisi hieman pienempi kuin OnePlus 3T:ssä, mutta 10% suurempi kuin viime kesän OnePlussassa.Yhtiön ei edelleenkään odoteta siirtyvän Full HD -näytöstä suurempaan resoluutioon, vaan on panostanut vain näytön laatuun. Koko pysynee myös samana eli 5,5-tuumaisena, joka tarkoittanee myös, että kotinäppäin sormenjälkilukijan kanssa on tutulla paikalla. Kolmivaiheinen hälytyskytkin on tutulla paikallaan ja hyvin todennäköistä, että koko näppäinkokoonpano on täysin identtinen, kuten alla olevassa vuotaneessa lehdistökuvassa.Hinta-arvio on tässä vaiheessa 499 euroa ja yhtiö yllättäisi kovasti, jos hinta eroaisi tästä kovinkaan paljoa.Jäämme odottamaan virallistamista vielä viimeisen 24 tunnin ajaksi ja raportoimme tuoreeltaan uutuuslaitteesta.