Pokémon GO saa valtaisan päivityksen, salit menevät täysin uusiksi

Pokémon GO kehittäjä Niantic on uudistamassa yhtä maailman suosituinta mobiilipeliä nyt aivan toden teolla. Aiemmin yhtiö on tuonut tarjolle lähinnä pieniä uudistuksia ja päivityksiä, mutta nyt peliä muokataan melkoisesti.Niantic on sulkenut salit (gym) ja valmistelee päivitystä parhaillaan. Yhtiö raportoi uudistuksista kattavassa blogijulkaisussa , jossa kerrotaan tarkkaan mm. tulevasta Raid-systeemistä.Raid-taistelut mahdollistavat yhteistyöpelaamisen ja siten mittelöt suurempien Pokémonien kanssa. Itse salit eivät katoa mihinkään, mutta ne tarjoavat jatkossa monipuolisemmin sisältöä. Raid-taisteluiden määränpäänä on taistella yhdessä supervoimakasta Pokémonia vastaan, jota kutsutaan Raid Bossiksi.Raideihin päästäkseen pitää puolestaan saada Raid Pass, joita pystyy saamaan vain yhden päivässä. Niitä saa käymällä salissa tai ostamalla kaupasta. Raidiin mahtuu maksimissaan 21 treenaajaa ja Pokémon-pomon päihittämiseen on aikaa ainoastaan 5 minuuttia. Mikäli voitto tulee, niin saa mahdollisuuden ottaa kiinni huippuvahvan Pokémonin.Tämän lisäksi Raid Bossin voittamisesta saa palkinnoksi kaikenlaisia tavaroita, joita ei ole mahdollista saada muualta.Saleilla pystyy jatkossa pyörittämään Photo Disciä PokéStoppien tapaan, mutta lisäksi tulossa on uudistuksia myös salitaisteluihin. Salit koostuvatkin kuudesta pysyvästä paikasta, jotka voidaan täyttää hallitsevan tiimin Pokémoneilla. Jokaisen näistä tulee olla erilainen Pokémon.Lisäksi päivitys tuo mukanaan motivaatiomittarin, joka kertoo kuinka motivoitunut Pokémon on puolustamaan. Motivaatioaste laskee mitä kauemmin Pokémon on ollut salissa ja mitä useammin se on sitä puolustanut. Luonnollisesti tämä laskee puolustuksen tehokkuutta. Motivaation nostamiseen puolestaan toimii puolestaan marjat.Salitaisteluista ja muista siihen liittyvistä toimista saa myös Gym Badgejä, joiden tasoa on mahdollista nostaa salitoiminnoilla. Tasonnoston myötä saa myös erilaisia palkintoja.Raidit saapuvat seuraavan muutaman viikon aikana hiljalleen tarjolle. Alkuun beetana ja valituille pelaajille vain tietyissä salipaikoissa. Niantic tulee kutsumaan lisää pelaajia kokeilemaan Raid-taisteluita ympäri maailman. Lopullista julkaisuajankohtaa ei kerrottu.