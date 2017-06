OnePlus 5 julkaistaan tänään – Seuraa julkaisua täältä

Kiinalaisenhartaasti odotetun viidennen-puhelimen esittely koittaa vihdoin tänään illalla. Tarkemmin sanottuna kello 19.00 Suomen aikaa.Tilaisuutta voi tietysti seurata suorana verkkolähetyksenä YouTuben kautta. Striimi löytyy alla olevasta upotteesta.Millainen puhelin myyntiin on sitten tulossa? No spekulaatioita liikkuu paljon, kuten suosittujen puhelinmallien ympärillä usein liikkuu. Odotuksissa on ainakin kyvykäs kaksoiskamerajärjestelmä, paljon sorituskykyä ja tyylikästä designia kohtalaisen edullisessa paketissa. Tarkemmat spekulaatiot löytyvät Puhelinvertailun aiemmasta jutusta OnePlus 5 saapuu Suomessa myyntiin Elisan kautta.