OnePlus vertasi uutuuspuhelimen akkuteknologiaa Galaxy S8:aan, lataus huimasti nopeampaa

OnePlus esitteli tänään uuden lippulaivapuhelimensa. OnePlus 5 -esittelyssä käytettiin aikaa pääasiassa kuuteen eri osa-alueeseen. Näihin kuuluivat muun muassa kamera ja käyttöliittymä, mutta yksi laitteen kilpailukykyisimmistä aspekteista on ehdottomasti akun lataus.Jo viimevuotisissa malleissa OnePlussasta löytyi huippunopea Dash-lataus. Kyseinen ominaisuus tekee paluun entistä parempana ja yhtiö olikin sen suhteen erittäin ylpeä. Tästä kertoo vertailu markkinoiden tämän hetkistä ykkös-Androidia vastaan, joka esiteltiin esittelytilaisuuden yhteydessä.OnePlus 5 tarjoaa paitsi vähemmän laitetta kuumentavan tavan pikalataukseen, niin myös tärkeintä kilpailijaa huomattavasti nopeamman latauksen. OnePlus 5 voitti puolen tunnin lataustestissä Galaxy S8:n liki 20 prosenttiyksiköllä (58% vs 39%).Tämän lisäksi vielä suurempi ero saatiin aikaiseksi, kun puhelimia ladattiin samalla kun navigointi oli käytössä. Tällöin OnePlus 5 onnistui lataamaan 43 prosenttiin samassa ajassa, kun Galaxy S8 joutui tyytymään vain 12 prosenttiin.Tämän lisäksi OnePlus 5:n akku on 10% suurempi kuin Galaxy S8:ssa, joten puhtaasti milliampeeritunneissa mitattuna latauksen erot ovat vielä suuremmat.