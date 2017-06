Kotimaisen RedLynxin virallinen South Park -keräilykorttipeli julkaistiin Androidille ja iOS:lle

Ubisoftin omistama kotimainen RedLynx-studio on julkaissut South Park -aiheisen keräilykorttipelin.South Park: Phone Destroyer -nimeä kantava peli on julkaistu aluksi rajoitetusti Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Peli on kehitetty yhteistyössä South Park -sarjan luoneidenjakanssa. Hahmojen äänistä vastaavat South Parkin ääninäyttelijät.RedLynx-studion johtajakommentoi julkaisua näin: "Meille oli huikea mahdollisuus päästä työskentelemään yhdessä South Parkin tekijöiden kanssa tämän todella upean brändin parissa. Toimistolla on vietetty paljon riemukkaita hetkiä kehitystyön lomassa. Peli tarjoaa valtavan määrän tuttuja hahmoja ja viitteitä sekä klassista South Park -huumoria sarjan faneille vähän uudessa muodossa. Myös pelimekaniikkaan ja sen syvyyteen on panostettu erittäin paljon, joten pelistä nauttivat varmasti kaikki mobiilipelien ystävät".Pelissä on sekä yksinpelitarina että mahdollisuus moninpeliin. 60 tasoa sisältävässä yksinpelitarinassa on tarkoitus kerätä kortteja, joita voi hyödyntää moninpelissä muita pelaajia vastaan.Phone Destroyerin voi ladata Androidille Google Playstä ja iOS:lle App Storesta . Alla oleva traileri sai ensi-iltansa viime viikon E3-pelimessuilla.