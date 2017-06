OnePlus-pomo joutui selittelemään zoom-toimintoa

OnePlus esitteli aiemmin tällä viikolla uuden huippupuhelimen, joka kantaa nimeä OnePlus 5. Kyseisen puhelimen ykkösominaisuus on edellisversiosta merkittävästi parantunut kamera.



Kaksoiskamera tarjoaa paitsi paremman kuvanlaadun ja iPhone 7 Plussan tavoin bokeh-efektit, niin sitä pystyy käyttämään myös zoomaamiseen. Esittelytilaisuudessa laitteen kerrottiin mahdollistavan kaksinkertaisen häviöttömän zoomin, mutta teknologian tarjoama optiikka ei kuitenkaan siihen sovellu.

Yhtiön toimitusjohtaja Carl Pei onkin joutunut selventämään, että zoomiin käytetty telelinssi kykenee 1,6 kertaiseen zoomiin ja loput 0,4 saadaan aikaiseksi SmartCapture-teknologialla. Käytännössä tämä teknologia on digitaalinen zoomi, mutta Pein mukaan yhtiö onkin mainostanut häviötöntä eikä optista kaksinkertaista zoomia.



Esimerkiksi iPhone 7 Plussan tapauksessa kamera tarjoaa optisen 2x zoomin, joten moni on olettanut, että OnePlus käyttää identtistä teknologiaa. Vaikka väitteiden mukaan OnePlussan zoomikin on häviötön, niin se ei ole täysin optinen.



Megapikseleitä tosin OnePlussan kamerassa, ja erityisesti sen zoomiin käytettävässä sensorissa, on iPhonea enemmän, joten kenties digitaalinen zoomaus ei ole yhtä huono asia. Nähtäväksi jää kuinka laitteen zoomiominaisuus kestää testissämme.