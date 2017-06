Qualcomm ampuu Applea kovilla: "laturinne maksavat enemmän kuin meidän huipputeknologia"

Applen ja Qualcommin välinen riita patenteista ja rojalteista on kiristynyt kuluneen vuoden aikana. Ensialkuun Apple haastoi piirivalmistajan oikeuteen "epäreilujen sopimusehtojen takia", jonka jälkeen Qualcommista vastattiin vastakanteella Nyt Qualcomm on hyökännyt Applea vastaan uusin asein.Qualcommin tiedotteessa hyökätään Applen uskottavuutta vastaan. Piirivalmistajan mukaan Apple pyrkii vain hämmentämään tilannetta harhaanjohtavilla lausunnoillaan, mutta sen mukaan tätä suurempi ongelma on Applen harrastama vähättely Qualcommin teknologian ja sen lisensoinnin suhteen.Applen mukaan Qualcommin innovaatiot rajoittuvat modeemiin, mutta Qualcomm vakuuttaa, että myös Apple tietää kuinka tärkeitä Qualcommin patentit ovat mm. GPS-navigoinnissa, sovellukauppojen toiminnassa, virranhallinnassa, kamerassa, ja niin edelleen. Heidän mukaansa iPhonen tärkeimmät ominaisuudet ovat mahdollisia osaksi Qualcommin innovaatioiden ansiosta.Qualcomm päättääkin tiedotteen vertaamalla yhtiöiden hintoja. Piirivalmistajan mukaan se pyytää Applen sopimusvalmistajilta vähemmän rojalteja per laite kuin mitä Apple pyytää yhdestä seinäpistokkeesta. Qualcommin tiedote ei kerro hintoja, mutta 5W laturin adapteriosa (kuvassa) maksaa Applen verkkokaupassa 19 dollaria, joka lienee useimpien mielestä vähintäänkin hieman ylihinnoiteltua.Qualcomm on vakuuttunut, että Apple voitetaan käräjillä, mutta sanasotaa käydään varmasti vielä kauan ennen kuin lopullinen päätös saadaan aikaan.