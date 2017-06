Parin kuukauden päästä julkaistava Note8 voi maksaa jopa tuhat euroa

Samsung valmistautuu parhaillaan tulevan Note-puhelimen julkistukseen. Itseasiassa yhtiöltä tulee markkinoille tulevien kuukausien aikana kaksi Note-puhelinta.Korealaisyhtiö on kertonut, että se saattaa kesällä myyntiin viime vuonna räjähdelleen Note7:n uudella Note FE -nimellä. Tehdaskorjattu puhelin tulee erikoisesti myyntiin vain hieman ennen tulevaa uutta Note-mallia.VentureBeatille kirjoittava luottovuotaja Evan Blass on kertonut, että Note8:n aiemmin huhuttu elokuun julkaisu on viivästymässä kuitenkin hieman ja laite esitellään vasta syyskuun puolella. Muun muassa kaksoiskameralla, kuuden gigatavun RAM-muistilla ja valtaisalla Infinity Display -näytöllä varustettu Note8 saapuu Blassin mukaan syyskuun jälkimmäisellä puoliskolla.Tietojen mukaan laite on varustettu pitkälti kaikella mahdollisella huipputeknologialla ja tuo mukanaan tietysti Galaxy S8:sta poiketen myös S Pen -styluksen. Kaikella tällä herkulla on tosin hintansa ja Blass kertoo, että hinta tulee ulottumaan peräti tuhanteen euroon. Yhdysvalloissa tyypilliseen tapaan laite on hieman edullisempi.Jäämme odottamaan milloin Samsung vahvistaa julkistustilaisuuden ja lähettää kutsut lehdistölle.