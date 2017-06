Elokuussa tai syyskuun lopulla esiteltävän Galaxy Note8:n spekulaatiot ovat nousseet uusille kierroksille, kun VentureBeatin Evan Blass on paljastanut puhelimen hinta- ja tekniikkatiedot.Blassin mukaan Note8:sta löytyy 6,3 tuuman AMOLED-näyttö, joten se on hieman suurempi kuin Galaxy S8+:ssa (6,2 tuumaa). Kuvasuhde on pysynyt samana eli 18.5:9:ssä, joten oletettavasti puhelimen muotoilu tulee noudattamaan Galaxy S8 -puhelimien Infinity Display -tyyliä. Näytön koko ei enää riitä erottamaan Notea kevään S-mallistosta, joten Samsung on päättänyt panostaa muihin komponentteihin.Note8:aan on tulossa esimerkiksi 12 megapikselin kennoista koostuva kaksoiskamerajärjestelmä, jollaista toivottiin hiljaa jo Galaxy S8:aan. Luonnollisesti myös digitaalisella S Pen -kynällä on paikkansa Note-malliston erikoisuutena.Suorituskyvystä vastaa Exynos 8895 ja Snapdragon 835. Käyttömuistia löytyy hulppeat kuusi gigatavua. Sormenjälkilukija löytyy puhelimen pääkameran vierestä. Akun kapasiteetti on hienoinen pettymys näin kookkaalle puhelimelle, vain 3300 milliampeerituntia. Hintaa puhelimelle on kaavailtu-tyyliin 999 euroa.