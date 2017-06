Paljastus – Tällaiset puhelimet Google julkaisee syksyllä

-leirissä syksyn ehkä odotetuimmat puhelimet ovatsekä Googlen uuden sukupolven:n tekniset tiedot on jo paljastettu ja nyt XDA-developers on saanut selville Pixeleiden ominaisuudet.Pixel-puhelimia on tulossa markkinoille viime vuoden tapaan kaksi kappaletta, normaalikokoinen ja suurempi XL-malli. Taimen-koodinimellä tunnetussa isommassa puhelimessa on 5,99 tuuman 1440p-näyttö, jonka kehykset on toidennäköisesti kapeammat kuin viime vuoden XL-mallissa, mutta ei kuitenkaan niin ohuet kuin vaikkapa LG:n ja Samsungin uusimmissa lippulaivoissa. Suorittimena käytetään Snapdragon 835:tä ja käyttömuistia on neljä gigatavua.Puhelimesta tulee saataville 128 gigatavun malli, mutta se ei ole välttämättä ainoa tallennustilavaihtoehto.Kehitysvaiheessa Walleye-nimellä kutsutussa pienemmässä mallissa on 4,97 tuuman Full HD -näyttö. Käyttömuisti- ja suoritinvalinnat ovat samat kuin XL-mallissakin. Tallennustilaa on saatavilla ainakin 64 gigatavua.