Testissä OnePlus 5: Ensikokemukset ja ensimmäiset kuvat

Bokeh-efektillä varustetut potrettikuvat eli nk. "Pystykuvat"







OnePlus julkisti vihdoin viime viikolla odotetun ja pitkälti jo paljastuneen lippulaivamallinsa. Ulkonäön puolesta iPhonen viimeistä sukupolvea, ja erityisesti sen Plus-mallia, muistuttava laite on nyt vihdoin virallisesti myös myynnissä.Kattava testimme on työn alla vielä jonkin aikaa, mutta heti ensi päivinä on hyvä ottaa selvää miltä laite vaikuttaa pintapuolisesti. Niinpä tässä ensikokemukset OnePlus 5:stä, ja tarkemmin sen arvokkaammasta 8 gigatavun mattamustasta versiosta.Paketti muistuttaa kovasti viimevuotista OnePlus 3 -mallin pakettia ja sisältökin on kovin tuttua. Heti ensimmäisenä esiin nousee tietysti itse laite, joka edestä näyttää kovasti myös viime vuoden mallilta. Etuosa ei olekaan ulkonäön perusteella muuttunut juuri mihinkään.Laitteen lisäksi paketoinnista paljastuu tuttu kaksiosainen Dash-laturi (tässä tapauksessa mallia US), opaslehti, kiitoskirje toimitusjohtaja Carl Peiltä sekä SIM-korttipaikan aukaisuun tarkoitettu työkalu. Paketointi on tehty erittäin siististi, joka muistuttaa laitteen ulkonäön tavoin kenties omenayhtiön tuotetta.Heti alkuun itse laite tuntuu hyvältä kädessä. Sen edeltäjiä pyöristetymmät reunat sulautuvat käteen mukavasti ja kokoonsa nähden se tuntuu sujuvan pieneltä. Mattamusta pinnoite on tosin liukas, joten kuoren tai skinin lisääminen ei välttämättä ole laisinkaan huono idea.Allekirjoittaneella on puhelimen suojaksi Karbon-mallin suojus, jota OnePlus myy n. 30 dollarin hintaan. Se on muuttunut viime vuodesta hieman enemmän suojaavaksi, joka on erittäin tervetullutta erityisesti näytön osalta. Hieman kumimainen muovi on erittäin miellyttävä kädessä ja laadukkuus on monia kolmannen osapuolen suojia parempi.Kuten sanottua, niin puhelimen etuosa on pitkälti samaa kuin edeltäjässä. Näyttö on mallia AMOLED ja kokoa sillä on 5,5 tuumaa. Näytön alapuolelta löytyy kotinäppäin sormenjälkilukijalla. Näytön yläpuolella on puolestaan uusi 16 megapikselin etukamera.Laitteen sivustat ovat myös nappien osalta identtiset. Oikealla puolella on virtanäppäin ja vasemmalla puolella volyymisäätimet sekä OnePlussan tavaramerkki eli kolmiasteinen, liukuva hälytyssäädin. Alhaalta löytyy kaiutingrilli, USB-C-liitäntä sekä onneksi edelleen myös 3,5 millimetrin kuulokeliitin.Takaosa on puolestaan muttunut kovasti. Se ei muistuta kovinkaan paljoa OnePlus 3 -mallia, ja on syystä tai toisesta (OnePlus 5 kävi läpi yli 100 fyysistä versiota) valikoitunut kovasti iPhone 7 Plus -mallia muistuttavaksi. Kaksoiskamera salamoineen löytyy vasemmasta ylänurkasta ja muuten laite on OnePlus-logoa vaille varsin pelkistetty. Antenniviivat kulkevat kaartaen laitteen ylä ja alaraameja.OnePlus 3 ja 3T -mallit olivat huippulaadukkaasti koottuja laitteita, mutta OnePlus 5:n myötä kiinalaisyhtiö on onnistuntu ehkä vielä paremmin. Kaikki yksityiskohdat ovat virheettömiä ja laitteen sulavat linjat ovat edeltäjiä viehättävämmät. Toki kyseessä on melkoisesti Applelta kopioitu muotokieli, joskin väitän, että kädessä se tuntuu vähemmän samanlaiselta, mutta ei Applenkaan versio ole ruma tai huonolaatuinen.Ensikokemuksiin kerkesimme käyttää puhelinta myös hieman, joten pikainen katsaus ohjelmistoon ja ominaisuuksiin lienee paikallaan. Ohjelmisto on tälläkin kertaa OnePlussalta tuttua liki puhdasta Androidia, joka on hyvä asia. Muutamat kätevät lisäominaisuudet tekevät paluun (mm. eleohjaus lukitusnäytöllä) ja onpa joukkoon saatu muutama uusikin (mm. laajennettu kuvakaappaus).Kamerasovellus on mennyt kovasti Applen suuntaan niin ikään ja kaksoiskameran zoom-ominaisuus sekä "pystykuva" eli potrettimoodi todistavat tätä entisestään. Kamera tuottaa niin edestä kuin takaa loistavia kuvia, mutta perehdymme myöhemmin tarkemmin kuvausominaisuuksiin. Ohessa kuitenkin muutama esimerkkikuva antamaan osviittaa.Huomioitavaa on myös, että laitteelle julkaistiin jo 4.5.3-päivitys , joka parantaa mm. kameran toimintaa. Jo tätä ennen huimalla kahdeksan gigatavun RAM-muistilla ja huippunopealla Snapdragon 835 -piirillä varustettu OnePlus 5 lentää käyttöliittymän läpi. Kyseessä on varmasti yksi sulavimmin toimivista Android-laitteista ikinä, jonka haastamiseen vaaditaan kenties Googlen oma Pixel.Näin päättyvät ensikokemukset. Tulossa on paljon tarkempaa analyysiä laitteesta ja sen ominaisuuksista kattavan artikkelin muodossa, mutta teemme myös erikoiskatsauksia laitteen yksittäisiin ominaisuuksiin, jos sellaiseen nähdään tarvetta. Mikäli haluat tietää jotain erityistä laitteesta tai meidän keskittyä esimerkiksi tiettyy ominaisuuteen, niin kerrothan siitä alla kommenteissa!