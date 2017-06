Google uudisti Kuvat-sovelluksen, lisää tekoälyä

Google on uudistanut Photos-palveluaan (suom. Kuvat) uusilla ominaisuuksilla. Googlen I/O-konferenssissa paljastamat pari ominaisuutta lisätään tällä viikolla virallisesti palveluun ja sen sovelluksiin.Ominaisuudet ovat ehdotettu jakaminen (suggested sharing) ja jaetut kirjastot (shared libraries). Nämä ominaisuudet mahdollistavat helpomman kuvien ja videoiden jakamisen niille, joille sisältö on relevanteinta.Käytännössä Google Kuvat tunnistaa koneoppimisen ja muun tekoälyn avulla keitä on kuvassa ja ehdottaa jakamista näille henkilöille. Jälkimmäinen ominaisuuksista on puolestaan yksinkertaisuudessaan tarkoitettu helpottamaan sisällön jakamista kustomoitavien kuvakirjastojen avulla automatisoidusti.Sovellus ei tunnista ainoastaan henkilöitä vaan niputtaa yhteen esimerkiksi tapahtumien, kuten häiden tai grillijuhlien, perusteella. Lisäksi muiden sovellusta käyttävien kuvia voi tarkastella helpommin samasta paikasta, jolloin kaikkien paikalla olleiden (tai ainakin Googlen sovellusta käyttävien) grillijuhlakuviin pääsee käsiksi simppelisti.Lisätietoa uusista ominaisuuksista löytyy Googlen virallisesta blogista