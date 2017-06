Kaksi Nokian peruspuhelinta paljastui viraston dokumenteista

Kiinalainen kilpailuviranomainen TENAA on julkaissut kuvia kahdesta puhelimesta, jotka ovat olleet viraston testeissä. Kyseiset puhelimet ovat siis suuntaamassa Aasian markkinoille ja merkkinä on Nokia.Laitteet ovat peruspuhelimia, joista löytyy perinteiset numeronäppäimet ja tekniikka on todennäköisesti sen mukaista. GSMArenan raportoinnin mukaan kyseessä voisi olla esimerkiksi Nokia 105 (alla, vasemmalla) ja Nokia 130 (alla, oikealla) -mallien uudet versiot.Laitteiden valmistaja HMD Global ei ole kertonut tulevista puhelimista vielä mitään, joten mallinimillä TA-1010 ja TA-1034 tunnetut laitteet ovat vielä pitkälti pimennossa. Molemmat laitteet kuuluvat puhelinten aivan halvimpaan kastiin ja hinnat tulevat olemaan korkeintaan muutamissa kympeissä.Puhelimista halvempi on 105, josta ei löydy edes kameraa. Uusi Nokia 130 puolestaan sisältää alkeellisen kameran sekä kaksi SIM-korttipaikkaa.