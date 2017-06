OnePlus 5:n näytössä havaittu ongelma, yhtiö tiedostaa ja hakee ratkaisua

OnePlus esitteli uuden huippupuhelimen viime viikolla ja Puhelinvertailukin sai omansa jo testattavaksi. Puhelinvertailun ensikokemukset olivat laitteesta melkoisen positiiviset, mutta joillekin laitteesta on löytynyt myös ongelmia.Tietysti julkaisuissa on aina ongelmansa, joten tälläkin kertaa pieniä bugeja löytyy erityisesti ensimmäisten viikkojen aikana. Jotkin käyttäjät ovat esimerkiksi huomanneet näytön vierittämisessä ongelman, jonka johdosta vieritys venyy hyytelömäiseksi. XDA:n foorumeissa on arveltu esimerkiksi ongelmaa Vertical Syncin (VSYNC) kanssa tai että ongelma johtuu näytön asentamisesta ylösalaisin, mutta todennäköisintä on, että kyseessä on bugi ohjelmistossa.Mikäli näin on, niin korjaus tulee tapahtumaan todennäköisesti piakkoin ohjelmistopäivityksellä. OnePlus on tiedostanut, että kyseinen ongelma olemassa ja siihen etsitään parhaillaan korjausta. Reddit-käyttäjän mukaan OnePlussalta on jopa vahvistettu jo korjauksen saapuminen Puhelinvertailun käyttämässä yksilössä ongelmaa ei ole havaittu.