Samsung esitteli kamerasensoribrändi ISOCELLin

Samsung on eilen virallisesti esitellyt markkinoille kameroiden kuvasensoreiden brändin, joka kantaa nimeä ISOCELL. Kyseinen teknologia on ollut Samsungilla kehitteillä jo vuosia, mutta nyt ISOCELL-kuvasensoreita tuodaan markkinoille oman brändinsä alla. Jo vuonna 2013 ensi kertaa esitelty ISOCELL-teknologia on tarkoitettu mobiililaitteisiin, joissa tarvitaan pienikokoisia kuvasensoreita, joilta kuitenkin vaaditaan hyvää kuvanlaatua ja esimerkiksi suorituskykyä heikoissa valotusolosuhteissa.ISOCELL-teknologian erikoisuuksiin kuuluvat fyysisesti eristetyt pikselit, jolloin vuorovaikuttamista pikseleiden välillä tapahtuu vähemmän. Tämä tarkoittaa, että tuotettu kuva on tarkempi ja käytössä voi olla pienemmät pikselit.Uusi brändi sisältää neljä alikategoriaa: Bright, Fast, Slim ja Dual. Nimistä voikin päätellä mihin kyseiset brändit on tarkoitettu.ISOCELL Bright on tarkoitettu tarjoaman mahdollisimman kirkas ja tarkka kuva sekä vähemmän kohinaa pimeissä olosuhteissa. Fast-sensorit ovat puolestaan erikoistuneet huippunopeaan tarkennukseen ja liikkuvien kohteiden kuvaamiseen jopa pimeässä. Slim-sensorit ovat pienimmillä pikseleillä varustetut ISOCELL-sensorit, jotka soveltuvat ohuimpiin laitteisiin ja ISOCELL Dual on tietysti tarkoitettu kaksoiskamerajärjestelmiin.