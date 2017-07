HTC:n uusi huippupuhelin otti suorituskykytestin ykköspaikan iPhonelta

Puolet vuodesta on takana ja jo tähän mennessä on julkaistu melkoinen määrä kyvykkäitä Android-älypuhelimia. Tietysti eniten palstatilaa on kerännyt Galaxy S8, jonka suosio onkin ollut eittämättä suurinta, mutta tarjolla on paljon muitakin kovan luokan vaihtoehtoja.Yksi kovimmista kilpailijoista on vuosittain tullut Taiwanista ja HTC:lta. Tällä kertaa HTC:n huippupuhelin kantaa nimeä U11 ja sisältää tietysti melkoisen vakuuttavan listan ominaisuuksia. Vaikka laitteen erikoisin ominaisuus on puristuksentunnistus , niin laitteessa on myös valtava määrä suorituskykyä.Muistakin Android-malleista tutusti (mm. Galaxy S8) U11 on varustettu Snapdragon 835 -järjestelmäpiirillä ja neljällä gigatavulla RAM-muistia, mutta ilmeisesti yhtiö on onnistunut optimoimaan laitteensa kilpailijoita paremmin, sillä suosittu suorituskykytesti AnTuTu kertoo, että laite on viime kuun testeissä testatuista laitteista nopein.HTC U11 onnistuu päihittämään paitsi Galaxy S8:n niin myös iPhone 7 Plussan. Huomioitavaa tosin on, että testeissä ei ole mukana esimerkiksi hiljattain julkistettua OnePlus 5 -älypuhelinta, joka sisältää Snapdragon 835 -piirin lisäksi jopa 8 gigatavua RAM-muistia.HTC:n viime vuosien myyntiluvut eivät ole välttämättä olleen kovinkaan mukavaa luettavaa, mutta ainakin yhtiö on onnistunut saamaan yhden sulan hattuun.