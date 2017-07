Huhut kertovat Sonyn ottavan mallia Samsungin Infinity Displaystä

Useat älypuhelinvalmistajat ovat jo julkaisseet tämän vuoden lippulaivamalleja. Näihin kuuluu tietysti mm. Galaxy S8, LG G6, OnePlus 5 ja HTC U11. Vielä loppuovuodestakin on kuitenkin tulossa vielä paljon tärkeitä puhelimia, joihin lukeutuu huhuttu Sonyn huippupuhelin.Sonylta odotetaan IFA-messuilta uutta huippumallia, joka on ottanut mallia mm. Galaxy S8:sta. Viime ja erityisesti tänä vuonna trendiksi muodostunut koko etupaanelin peittävä näyttö löytyy Weibo-huhujen mukaan tulevasta Sony-mallista.Oheisessa kuvassa näkyvä puhelin sisältää huhutietojen mukaan kuuden tuuman kosketusnäytön, joka, kuten näkyy, peittää kokolailla etupaneelin kokonaisuudessaan. Näytön kuvasuhde on 18:9, joka on sama kuin LG:n G6:ssa ja kuta kuinkin sama kuin Galaxy S8:ssa (18.5:9).Puhelimen julkistusta odotetaan Berliinissä järjestettäviltä IFA-messuilta, jossa Sonylla on lehdistötilaisuus 31. elokuuta.