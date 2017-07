Galaxy Note Fan Edition saapuu Koreassa myyntiin ensi viikolla

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Galaxy Note7:n katastrofaalinen kohtalo sai monet epäilemään Samsungin koko Note-brändin kohtaloa. Melko varmaa kuitenkin on, että Samsung julkaisee tänäkin syksynä uuden Note-laitteen, joka kantaa todennäköisesti nimeä Note8.



Tämän lisäksi korealaisyhtiöstä huhuttiin jo kauan sitten, että sisäpiirissä olisi tehty päätöksiä, joiden perusteella aiemmin räjähdysalttiit puhelimet saataisiin vihdoin siihen kuntoon, että niitä voitaisiin edelleen myydä kaupoissa. Jälleen monet epäilivät, että tämä olisi tapahtumassa, sillä riski olisi liian suuri, eikä yhtiöllä olisi sellaiseen varaa.

Myöhemmin tänä keväänä kuitenkin varmistui, että Samsung todella tuo Galaxy Note7:n kolmannen kerran markkinoille. Toki kyseessä on laitteisto, joka on vielä tänäkin vuonna varsin pätevää, joten miljoonan laitteen heittäminen roskiin vaikuttaa vähintäänkin haaskaukselta.



Nyt Samsung on vahvistanut myös myyntitulopäivän. Ennakkotilaukseen siirtynyt uusi malli Samsung Galaxy Note Fan Edition, eli tuttavallisemmin Note FE, saapuu myyntiin kuluvan kuun 7. päivä eli ensi perjantaina.



Valitettavasti laitteita on saatavilla alkuun vain kotimaassa Etelä-Koreassa, eikä tässä vaiheessa ole virallista tietoa viedäänkö Note FE:tä muille markkinoille esimerkiksi Aasiaan, puhumattakaan Euroopasta tai Suomesta. On kuitenkin varsin mielenkiintoista nähdä kuinka korealaiset ottavat vastaan Note FE:n. Erityisesti, kun parin kuukauden päässä on todennäköisesti Note8:n julkistus.