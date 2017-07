WhatsApp uudistaa kameraominaisuutta pimeäkuvauksella

Maailman suosituin viestisovellus WhatsApp oli vuosikausia yksinkertainen ja muutamaan ydinominaisuuteen luottava sovellus, mutta Facebookin ostettua yhtiön 2014 on se pyrkinyt kehittämään uusia ominaisuuksia huomattavasti nopeampaa tahtia.Nyt WhatsApp on saamassa kameratoimintoon uuden ominaisuuden. Phone Radarin mukaan WhatsApp on kehittänyt kuvausominaisuutta, joka parantaa sovelluksen ottamia kuvia erityisesti pimeässä.Facebookin omistuksen aikana sovellukseen on tuotu mm. videopuhelut, ryhmäkeskustelut sekä uusimpana tilapäivitykset. Nyt tulossa on siis pimeäkuvaus, jolla sovelluksen sisällä olevalla kameratoiminnolla saa entistä parempia kuvia silloin, kun valoa ei ole kuvausympäristössä tarpeeksi.Phone Radar kertoo, että ominaisuus on selvinnyt käännöstiedostoista, joissa vaaditaan käännöksiä kameran Night Mode -ominaisuudelle. Ominaisuus tarkoittaa, että kameranäkymään tulee uusi nappi, joka on tarkoitettu vain pimeäkuvia ottaessa.Tässä vaiheessa on tietysti epäselvää kuinka hyvä WhatsAppin pimeäkuvaus on, mutta voisi kuvitella, että valmistajien tai järjestelmän oman kameran kuvausominaisuudet ovat paremmat.Tällä hetkellä WhatsAppin kameraominaisuus on varsin pelkistetty ja siitä löytyy zoomauksen lisäksi vain salaman sekä kameran (etu/taka) valinnat. Samasta kuvausnapista onnistuu puolestaan still-kuvien ja videoiden kuvaus.Tämän lisäksi kuvaa on jälkikäteen mahdollista muokata mm. rajaamalla, kääntämällä, piirtämällä, kirjoittamalla ja emoji-kuvilla.Käännöspyyntö on löytynyt vain iOS-versiolle, joten tässä vaiheessa ei ole tietoa onko se tulossa ainoastaan iPhone- ja iPad-sovelluksiin vai myös mahdollisesti Androidille.