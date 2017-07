Apple murtaa Samsungin valta-aseman – Rahoittaa kilpailijaa

aloittaa tänä syksynä massiivisen teknologiasiirtymän LCD-näytöistä OLED-pohjaisiin paneeleihin iPhoneissa. Kyseessä on niin valtava muutos, että se pakottaa komponenttitoimittajat tekemään isolla rahalla investointeja, jotta Applen tarpeet tulevat täytetyksi. LG Display kärkkyy muiden joukossa tämän muutoksen suomia mahdollisuuksia.OLED-paneeleiden markkinajohtaja on ollut alusta lähtien Samsung, jolle Apple ei ymmärrettävistä syistä haluaisi antaa iPhonien näyttötuotantoa ainakaan kokonaisuudessaan. Tämän takia Apple on neuvotellut muidenkin tuottajien kanssa OLED-paneeleiden valmistuksen kasvattamisesta. Korealainen LG on yksi vahvimmista kandidaateista ja The Korea Heraldin tietojen mukaan kaksikko olisi käynyt neuvotteluita lisäkapasiteetin rakentamisen rahoittamisesta.LG Display on suunnitellut jopa 3,5 miljardin dollarin investointia OLED-tuotannon kasvattamiseksi. Apple olisi valmis osallistumaan tuotannon kasvattamiseen 1,75-2,62 miljardilla dollarilla. Apple tuskin haluaa omistaa tuotantoa, vaan rahoitus hoidetaan todennäköisesti lainana, jota vastaan Apple saa yksinoikeuden uusien tuotantolinjojen kapasiteettiin.Strategisesti tämä lienee Applelta järkevä liike, sillä LG:n avulla se voisi vähentää riippuvuuttaan Samsungin tuotannosta. Tämä pitäisi ainakin hinnat kohtuullisina kun kysyntä OLED-paneeleita kohtaan kasvaa äkisti. Kovin nopeasti uutta kapasiteettia ei saada käyttöön, vaan E6-laitos saataneen käyttöön vasta vuoden 2019 aikana.