Samsungilta on tulossa pitkästä aikaa miniversio Galaxy S8:sta?

Muutamia vuosia takaperin Samsungin yksi odotetuimmista puhelimista oli Galaxy S -huippumallin rinnalle julkistettu pienempi versio. Kun suuremmat puhelimet alkoivat yleistyä, niin yhtiö kuitenkin hylkäsi minimallin ja on päätynyt julkaisemaan vain suurempia puhelimia lippulaivamallistoon.Nyt huhutiedot kertovat , että Samsung valmistelee jälleen huippupuhelimen pohjalta rakennettua miniversiota. Huhujen mukaan Galaxy S8 Mini on ulkoisesti tavallisen Galaxy S8 -mallin kaltainen, mutta sisältää heikomman teknisen varustelun.Minimalliin odotetaan Snapdragon 835 -piirin sijaan Snapdragon 820 -piiriä, 64 gigatavun tallennustilan sijaan 32 gigaa sekä pienempää 5,3 tuuman kosketusnäyttöä. Laite ei kuitenkaan ole tällä tekniikalla yhtään surkea tapaus. Erityisesti laitteen viehättävyyttä nostaa reunukset minimoiva Infinity Display -näyttö, joita ei edullisemmissa puhelimissa ole nähty.Huhu kannattaa tosin ottaa kovalla varauksella, sillä Samsung ei ole sitten Galaxy S5:n julkaissut miniversiota, joten julkistus olisi todellakin yllätys. Sen sijaan kestävämpi Galaxy S8 Active -malli on lähes satavarmasti tulossa