Supercellin uusin peli sai uutta sisältöä, eikä se ole vielä edes kaikille saatavilla

Supercellin uusin pelikokeilu on nimeltään Brawl Stars. Yhtiö yrittää tehdä tästä MOBA-tyylisestä taistelupelistä kenties tulevaa hittipeliään ja tähtää erityisesti kilpapelaamisen valloittamiseen.



Tällä hetkellä peli on saatavilla ainoastaan iOS-alustalle eli iPhonelle ja iPadille, jonka lisäksi julkaisu on tehty erittäin rajatusti. Vain Kanadaan rekisteröidyt Apple ID:t voivat ladata pelin, joten joko täytyy asua Kanadassa tai osata luoda

Supercell on kuitenkin päättänyt jo päivittää pelin ja tuoda mukana uuden hahmon. Aiemmin tarjolla oli 15 hahmoa, mutta uutena hahmona peliin tuotiin nyt prinsessamainen Piper.



Brawl Stars tarjoaa useita pelimoodeja, joissa pelaajat laitetaan vastakkain erilaisissa haasteissa toisiaan vastaan. Jokaisella hahmolla on omat heikkoudet ja vahvuudet, jotka muodostuvat mm. kestokyvystä, hyökkäyksen voimasta ja kantamasta sekä nopeudesta. Hahmoja voi myös parantaa tasoa nostamalla.



Uuden Piper-hahmon erikoisuuksia ovat pitkän kantaman hyökkäys sekä loikkaus kauas pois granaattien siivittelemänä, mikäli viholliset pääsevät liian lähelle.



Kyseessä on freemium-peli, kuten muutkin Supercell-pelit, joka tarkoittaa, että sitä voi pelata ilmaiseksi, mutta nopeuttaa etenemistä ostamalla pelivaluuttaa.