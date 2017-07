Näyttöön sijoitettu sormenjälkilukija ensimmäistä kertaa videolla, tuleeko tämä uuteen iPhoneen?

Huhut ovat kertoneet, että Apple on pyrkinyt saamaan tulevaan iPhone-puhelimeen uudenlaista teknologiaa, joka mahdollistaa samanaikaisesti sekä koko etupaanelin kattavan näytön että sormenjälkilukijan etupuolella. Monet valmistajat pyrkivät tietysti samaan ja teknologiasta käydään kiivasta kilpailua Teknologia on kuitenkin erittäin vaikea toteuttaa, josta johtuen mm. Samsung ei saanut sitä Galaxy S8:aan tai väitetysti edes tulevaan Note8:aan Yksi valmistaja on kuitenkin jo nyt saanut teknologian esittelyvaiheeseen ja väitetysti pian myös julkaistua. Kiinalainen Vivo on esitellyt teknologiaa ja se nähdään nyt myös YouTube-videolla. Kuten oheinen video kuitenkin osoittaa, niin lukija ei ole missään nimessä yhtä nopea kuin nopeimmat virtanäppäimeen sijoitetut lukijat, ja mikäli Applen potentiaalinen teknologia on samalla asteella niin sitä ei varmaankaan nähdä iPhonessa.Teknologia on kuitenkin erittäin todennäköisesti tulossa puhelimiin ennemmin tai myöhemmin, mutta onko Apple saanut sen sille asteelle, että se nähdään jo iPhone 8:ssa tänä syksynä?