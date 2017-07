LG julkaisi ensimmäisen videon uudesta paremmin varustellusta G6+-huippupuhelimesta

LG esitteli tämän vuoden G6-lippulaivapuhelimensa helmikuussa , mutta se jäi selkeästi toisen korealaisvalmistajan huippupuhelimen, Galaxy S8:n, varjoon. Lieneekö tästä syystä LG julkistikin uuden ja parannetun mallin, G6+:n hiljattain Nyt LG on esitellyt laitetta virallisesti myös ensimmäisellä videolla. Esittelyvideolla puhelin nähdään eri eri väreissä, mm. uusi pinkki, ja siinä esitellään erityisesti laitteen vedenkestävyyttä, jota toki myös aiempi G6-malli oli.Hieman erikoista onkin, ettei LG päädy esittelemään pääasiassa uusia ominaisuuksia, joita aiemmasta mallista ei löydy. G6+ on varustettu mm. samalla kaksoiskameralla ja koko etupaneelin QHD-näytöllä kuin tavallinen G6. Uutta on puolestaan parannettu äänentoisto, jonka mainosvideosta tarkkaavimmat voivat kuitenkin arvata.Tämän lisäksi G6+:ssa on enemmän (128 gigatavua) tallennustilaa. Muuten kyseessä onkin sama laite.