Nokia 6 sai Android-päivityksen jopa ennen Googlen laitteita

Nokia-merkkiset puhelimet valmistava HMD Global on ilmeisen tosissaan ohjelmistopäivitysten julkaisemisesta ajallaan. Yhtiön tämän hetken parhaiten varusteltu Nokia 6 -älypuhelin on saanut jo nyt Androidin heinäkuun tietoturvapäivityksen, vaikka sitä ei ole julkaistu muille puhelimille, kertoo NPU Nokia 6:lle tuotu päivitys ei ole vielä tarjolla edes Googlen omalle lempilapselle Google Pixelille. Edes Androidin tietoturvapäivitykset listaavassa Security Bulletinissa päivitystä ei ole vielä listattu.Noin 150 megatavun kokoinen paketti ei tuo varsinaisesti mitään uusia ominaisuuksia, vaan tarjoaa ainoastaan parempaa turvaa haittaohjelmia ja muita tunkeilijoita vastaan. Android versio pysyy päivityksen jälkeen entisellään eli versiossa 7.1.1.Suomessa laitetta ei myydä, vaan tällä hetkellä Nokia 6 on saatavilla vain Hong Kongissa, Taiwanissa ja Kiinassa. Päivitys on julkaistu kahdessa ensiksi mainitussa ja Kiinaan se on tulossa piakkoin.