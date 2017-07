Nokia-puhelimet kimppaan Kiinan Applen kanssa?

on useimmille puhelinmerkeille ensisijainen valinta järjestelmäpiirien toimittajaksi, mutta osa yhtiöistä on alkanut myös ottaa etäisyyttä lähes monopolistiseen asemaan nousseeseen mobiilipiirijättiin. Esimerkiksi Samsung on yrittänyt lisätä Exynos-suorittimien käyttöä sen omissa puhelimissa.Nokia-brändin alla puhelimia myyvä HMD Global saattaa myös etsiä itselleen kilpailevaa järjestelmäpiiritoimittajaa. Uusimpien huhujen mukaan HMD Global keskustelisi ainakin Xiaomin kanssa kiinalaisyhtiön Surge S1 -piirin käytöstä keskihintaisissa Nokia-älypuhelimissa. Xiaomi niitti aikoinaan mainetta Applen ilmeen orjallisesta kopioinnista, minkä takia sitä on kutsuttu "Kiinan Appleksi".Huhuista ei ota oikein selvää, että aikoisiko HMD Global käyttää Surge S1:tä lähinnä Kiinassa myytävissä puhelimissa, vai olisiko kyseessä kansainvälisemmästä yhteistyöstä. Kovin kustomoidusta piiristä ei kuitenkaan ole kyse, sillä Surge S1 perustuu ARM:n Cortex-A53-ytimiin, joita on kaikkiaan kahdeksan kappaletta: neljä on tarkoitettu kevyisiin tehtäviin ja neljä raskaampaa laskentaan.Ylemmän hintaluokan puhelimissa HMD Global aikoisi käyttää jotain muuta piiritoimittajaa, ilmeisesti tuttua ja turvallista Qualcommia.Huhut ovat tässä vaiheessa melko epämääräisiä, joten tietoihin kannattaa suhtautua lähinnä viihteen kannalta. Nokia ja Xiaomi kertoivat kuitenkin aiemmin tänään sopineensa patenttien lisensoinnista ja liiketoiminnallisesta yhteistyöstä.