Uber lopettaa toimintansa Suomessa – Aikoo palata ensi vuonna

Kyytipalveluon päättänyt keskeyttää toimintansa Suomessa ensi vuoden kesään saakka . Palvelu on toiminut Helsingissä kahden ja puolen vuoden ajan.Poliisi on epäillyt Uber Finland Oy:tä luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta Suomessa. Helsingin käräjäoikeus määräsi kesäkuun lopulla Uberin toimitusjohtaja Joel Järvisen omaisuutta vakuustakavarikkoon neljännesmiljoonan euron edestä jottei epäiltyä rikoshyötyä päästä hävittämään. Uber-kuskeja on tähän saakka sakotettu ja heidän toimintaansa on tutkittu oikeudessa asti, mutta Uberia itseään ei ole syytetty aiemmin mistään.Toiminnan keskeytys liittyneen poliisin epäilyihin ja Uber ilmoittaakin aloittavansa liikennöinnin uudelleen kesällä 2018, kun Suomessa astuu voimaan uusi liikennepalvelulaki. Järvinen tosin kertoo HS:lle päätöksen tauolle menemisestä johtuvan "kokonaiskuvasta, ei mistään yksittäisestä asiasta".Keskeytys koskee ainoastaan UberPOP-palvelua ja ammattikuljettajille tarkoitettu UberBLACK-palvelu jatkaa toimintaansa elokuun 15. päivän jälkeenkin. Uberin toimistokin säilyy tietysti toiminnassa