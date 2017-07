Vuoden moka? Tämän älypuhelimen piti olla jo myynnissä, mutta kukaan ei tiedä julkaisupäivää

Uusia kansainvälistä huomiota kerääviä älypuhelinmerkkejä syntyy hyvin harvoin, mutta tänä kesänä saatiin areenoille kuitenkin yksi tulokas: Essential. Kyseessä on Androidin perustaneenluomus.Rubin lupasi edistyksellisellä muotoilulla ja kovalla raudalla varustetun Essential Phonen tulevan myyntiin 30 vuorokauden sisällä. Toukokuun lopussa julkistetun puhelimen piti siis tulla myyntiin kesäkuun aikana, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Omien aikarajojen missaaminen on aina noloa, mutta erityisen hankalaa se on täysin uudelle yritykselle, jonka pitäisi lunastaa markkinoiden luottamus itselleen.Tilanteesta vielä hankalamman tekee se, että Essential ei pysty antamaan uutta takarajaa puhelimen myynnin aloittamiselle. Myöhästyminen voi siis olla kiinni päivistä tai sitten julkaisu voi lipsua syksyyn. Edes Essentialin operaattorikumppani Sprint ei tiedä koska puhelin tulee myyntiin. Yhtiön viestinnästä kerrottiin Business Insiderille , että Essential Phone tulee myyntiin "tämän vuoden aikana".