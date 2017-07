Yksivuotissyntymäpäivän kunniaksi suositussa Pokémon Go -pelissä voi napata televisiosarjasta tutun Ashin lippalakkia käyttäviä Pikachuja.Syntymäpäiväjuhlat kestävät 24. heinäkuuta asti. Erikois-Pikachujen lisäksi juhlien aikana on mahdollista tavanomaisesta poiketen varastoida nk. Raid-passeja. Pelin sisäisessä kaupassa on myös myynnissä Anniversary Box -paketteja.Nianticin tiedotteen mukaan kouluttajat ovat napanneet ensimmäisen vuoden aikana yli 125 miljardia pokemonia.