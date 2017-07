Kuinka paljon olisit valmis maksamaan iPhonesta? Apple testaa kipupistettä

Tämän vuoden syksy tulee olemaan älypuhelinrintamalla sikäli poikkeuksellinen, että Applelta ei nähdä yhtä tai kahta uutta puhelinta, vaan peräti kolme iPhone-mallia. Tuoteperheen uusimmalla lisäyksellä Apple saattaa testata kuinka paljon kuluttajat ovat todella valmiita maksamaan uudesta älypuhelimesta.Applen iPhonet ovat olleet aina kalliita, mutta siitä huolimatta niiden suosio on 10 vuodessa kasvanut täysin omaan mittaluokkaansa. Kuten Apple-bloggaaja John Gruber kirjoituksessaan huomauttaa, ennennäkemätön suosio on aiheuttanut myös erään strategisen ongelman Applen tuotekehitykseen: Uusimmasta iPhonesta ei voida tehdä niin edistyksellistä kuin ehkä haluttaisiin.Ongelma kumpuaa siitä, että Applen pitäisi pystyä hyödyntämään täysin uusia teknologioita sellaisessa volyymituotteessa, ettei komponenttien massatuotanto ole tarvittavassa mittaluokassa mahdollista tai se olisi aivan liian kallista. Ratkaisu tähän voisi olla uusi kokeellista teknologiaa sisältävä iPhone-malli, jonka hintakin olisi hurjasti korkeampi kuin kahdessa muussa uudessa mallissa.Korkea hintaluokka vähentäisi sopivasti kysyntää, minkä lisäksi Apple pystyisi tuomaan edistyksellisiä laitteita ajoissa markkinoille. Mukavana bonuksena on tietysti myös tuotteen myymisestä saatava korkeampi marginaali. Samalla Apple pääsee testaamaan teknologiaa oikeassa tuotteessa ennen kuin sen käyttö ulotetaan alemman hintaluokan malleihin.Apple on jo toiminut tällä tavalla esimerkiksi iPhonen Plus-versioiden kohdalla. Sen kautta iPhoneihin on tuotu optinen kuvanvakain sekä kaksoiskamerajärjestelmä. Ensi syksynä esiteltävän iPhone 8:n erikoisuutena voi olla kehyksetön AMOLED-näyttö, johon on lisäksi integroitu sormenjälkilukija.Se mihin haarukkaan iPhone 8:n hinta lopulta asettuu, on täysin spekulatiivista. John Gruber itse arvioi hinnan olevan 1200 dollarin paikkeilla. Tällä hetkellä 256 gigatavun iPhone 7 Plus maksaa 969 dollaria.