Käytätkö Windows-puhelinta? Microsoft lopetti tuen valtaosasta Lumia-puhelimia

Microsoft on tänään virallisesti lopettanut tuen vanhemmilta Windows-puhelimilta. Tuki loppuu Windows 7, Windows 8 ja Windows 8.1 -puhelimilta, mutta Windows 10 -laitteet ovat yhä tuen piirissä.Tuen loppumisesta kertoo The Verge , jonka mukaan kyseessä on viimeinen kuolonisku Windows-puhelimille. Monille tosin kuolema on ollut jo selvää siitä asti, kun Microsoft päätti lopettaa Lumia-puhelinten julkaisun.Tämä kuitenkin tarkoittaa, että valtaosa Windows-puhelimista ei saa enää päivityksiä tai virallista tukea tästä päivästä lähtien. Noin neljä viidestä Windows-puhelimesta jää vaille tukea eli vain noin 20 prosenttia Windows-puhelimista pitää sisällään uusimman Windows 10 -version.Vaikka täysin mobiilialustaa Microsoft ei olekaan hylännyt, vaan keskittynyt tukemaan ainoastaan Windows 10 -versiota, niin yhtiössä ei selkeästi ole kovin paljoa luottamusta vuosien takaisen Mobile First, Cloud First -strategian ensimmäiselle osalle. Microsoft on myös entistä enemmän kiinnittänyt huomiota sovellustarjontaansa muilla mobiilialustoilla.Windows-puhelinten osuus uusista älypuhelimista on laskettu viimeisen vuoden aikana promilleissa prosenttien sijaan.