LG julkaisi kolme Q6-älypuhelinta – halvempia vaihtoehtoja G6-älypuhelimelle

LG on tänään julkaissut kolme keskihintaista älypuhelinta.Uusissa Q-älypuhelimissa on 18:9-kuvasuhteen FullVision-näyttö. LG Q6-, Q6+- ja Q6α-älypuhelimet korvaavat tänä vuonna LG G6 mini -älypuhelimen. Uudet puhelimet muistuttavat ulkoisesti kevään G6-huippuälypuhelinta, mutta ovat teknisesti selvästi heikompia.Q-älypuhelimet eroavat toisistaan ainoastaan muistiltaan ja tallennustilaltaan. Kaikissa Q-puhelimissa on 5,5 tuuman FHD+-näyttö (2160x1080 pikseliä), Snapdragon 435 -järjestelmäpiiri, 13 megapikselin takakamera ja 3000 milliampeeritunnin akku.LG Q6α -älypuhelimessa on kaksi gigatavua RAM-muistia ja 16 gigatavua tallennustilaa. LG Q6 -mallissa puolestaan kolme gigatavua RAM-muistia ja 32 gigatavua tallennustilaa ja Q6+:ssa neljä gigatavua RAM-muistia ja 64 gigatavua tallennustilaa.Q-älypuhelimet tulevat saataville Aasiassa elokuussa ja sen jälkeen Eurooppaan. Saatavuudesta Suomessa ei ole vielä tietoa.