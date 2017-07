Apple voi joutua julkaisemaan ennätyksellisen kalliin iPhonen vajaavaisena

Ensi syksynä esiteltävästä iPhone 8:sta on povattu ennätyksellisen kallista , mutta vastineeksi saa myös edistyksellisempää tekniikkaa, josta muut iPhone-omistajat voivat vain haaveilla. Valitettavasti iPhone 8 tullaan ehkä julkaisemaan puutteellisena.Fast Companylle puhuneen lähteen mukaan Applen iPhone 8 -kehitystiimi on alkanut panikoida uusien ominaisuuksien kanssa, koska niitä ei olla saatu toimimaan halutulla tavalla määräaikaan mennessä. Harmaita hiuksia Applen ohjelmistoinsinööreille aiheuttaa iPhone 8:aan suunniteltu langaton lataus sekä 3D-etukamera.On hyvin todennäköistä, että molempien ominaisuuksien rauta tullaan sisällyttämään iPhone 8:aan, mutta ne ohjelmistollisten puutteiden takia tule toimimaan heti, vaan niiden aktivoimiseksi pitää asentaa myöhemmin julkaistava ohjelmistopäivitys. Fast Companyn mukaan sekä langattoman latauksen että 3D-kameran rauta toimii kuten on odotettukin, mutta ohjelmistoa ei olla saatu toimimaan tarpeeksi luotettavasti.iPhone 8 on ollut ongelmallinen puhelin Applelle muiltakin osin. Laitteeseen on tulossa koko etupuolen kattava OLED-näyttö, minkä takia yhtiö on joutunut miettimään sormenjälkilukijalle uutta paikkaa. Ensisijainen vaihtoehto on integroida se näyttöön, mutta se ei ole ollut mikään läpihuutojuttu, vaan Apple on joutunut harkitsemaan Touch ID -sensorin sijoittamista Android-tyyliin puhelimen takapuolelle. Fast Companyn mukaan on todennäköistä, että sormenjälkilukija tulee olemaan iPhone 8:ssa näytössä.