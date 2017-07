Tältä se näyttää – Googlen uuden Pixel XL -puhelimen ulkonäkö paljastui

Jos jotain vuodesta 2017 pitäisi jäädä älypuhelimien kehityksestä mieleen, niin se on selvästi kehyksettömien näyttöjen yleistyminen massamarkkinoille suunnatuissa puhelinmalleissa. Tällaiset puhelimet on jo tullut Samsungilta ja LG:ltä, minkä lisäksi samankaltaista puhelinta suunnittelee Applen lisäksi myös Google.Android Policen tyypillisesti luotettavat lähteet ovat kuvailleet minkälaisen "taimenen" eli Pixel XL -puhelimen Google aikoo julkaista tämän vuoden lokakuussa. Sivuston julkaisema kuva ei ole virallinen pressikuva, mutta sen kerrotaan muistuttavan hyvin paljon julkaistavaa älypuhelinta. Julkaisuun on kuitenkin vielä muutama kuukausi aikaa, joten tietysti myyntiin tulevan laitteen designikin ehtii vielä muuttumaan.Tyyliltään Pixel XL:n muotoilu muistuttaa hyvin paljon ensimmäisen sukupolven laitteita. Takakuoresta löytyy siis edelleen kaksijakoinen, kiiltävä ja mattapintainen, väritys. Takakuoresta löytyy myös edeltäjien tyyliin sormenjälkilukija. Pyöreäreunaisen Pixel XL:n etupuoli muistuttaa taas LG G6:ta, mikä ei sinällään ole kovin yllättävää, koska puhelimen valmistamisesta vastaa sama firma. Näyttö on täysin tasainen (6", 2:1-kuvasuhteella), mutta siihen on saatu muotoja kaareva suojalasin ansiosta.Android Policen mukaan uusi Pixel XL tulee edustamaan Googlen insinöörityön osaamisen tasoa, kun taas pienemmässä Pixel-puhelimessa muutokset viime vuoteen nähden ovat vähäisempiä ja se asemoituu edullisemmaksi vaihtoehdoksi.