Ongelmat uuden teknologian kanssa johtavat iPhonen myöhästymiseen?

Applen tulevista iPhone-malleista odotetaan tavalliseen tapaan valtavasti, mutta tällä kertaa ehkä vielä normaalia enemmän. Omenayhtiön odotetaan julkaisevan paitsi kolme erilaista mallia, niin tämän lisäksi yksi niistä on uudistunut valtaisasti edeltäjistään.Uuteen iPhone 8:aan – tai millä nimellä yhtiö päättääkään sitä myydä – on huhuttu muun muassa koko etupaneelin kattavaa kosketusnäyttöä, kaksoiskameraa, näyttöön sisällytettyä sormenjälkilukijaa ja 3D-etukameraa. Mikäli Apple saa kaiken tämän mahdutettua iPhoneen, niin se on todella merkittävä uudistus ja teknologisesti vakuuttava saavutus.Koska uudistukset ovat niin suuria ja osa niistä vielä erittäin uutta teknologiaa, jota ei ole markkinoilla päästy näkemään, niin ongelmiakin tietysti löytyy. Itseasiassa CNBC:n lähteiden mukaan ongelmat ovat niin suuria, että iPhone-julkistus voi myöhästyä viikkoja.Apple on julkaissut uudet älypuhelimet vuosien ajan syyskussa, mutta tällä kertaa huhujen mukaan Apple joutuu siirtämään tapahtuman lokakuulle. Ainoastaan yksi iPhone-malli, iPhone 4s, on julkaistu lokakuussa. Toiset analyysit ovat puolestaan kertoneet, että Apple joutuu julkaisemaan iPhone 8:n puolivalmiina ja täydellisen hyödyn siitä saa vasta myöhemmän ohjelmistopäivityksen jälkeen. Tietysti aikaa tavanomaiseen julkistusaikaan on vielä n. kaksi kuukautta, joten kenties Apple saa ongelmansa, jos sellaisia todella on, selvitettyä.