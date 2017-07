Raportti: Galaxy S8 ei menekään kaupaksi toivotulla tavalla

Samsungin uusien Galaxy-huippupuhelinten julkaisu meni varsin hyvin ja laitteet otettiin vastaan lehdistössä ja kuluttajien toimesta vastaan varsin lämpimästi. Yhtiön kotimaassa miljoona puhelinta myytiin alle kuukauteen ja tahti oli heti kättelyssä Samsungin mukaan vakuuttava muutenkin.Nyt uudet tiedot Koreasta kuitenkin kertovat, ettei uusi Galaxy S8 yllä Galaxy S7:n viimevuotisiin myyntilukuihin. Korealaisen The Investorin mukaan Samsungin huippulaitteen myynti on noin 20 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samalla aikavälillä. Tämä vaikuttaa varsin heikolta ottaen huomioon, että laitteen vastaanotto vaikutti ensialkuun paremmalta.Lähteiden mukaan Samsung on myynyt noin 9,8 miljoonaa Galaxy S8 -laitetta ensimmäisen kahden kuukauden aikana, kun taas Galaxy S7:ää myytiin samassa ajassa 12 miljoonaa kappaletta. Arvioiden mukaan laitteita ei ole saatu myytyä toivotulla tavalla, vaikka tarjonta on ollut enemmän kuin kohdillaan. Samsung toimitti jälleenmyyntiin yli 10 miljoonaa laitetta ensimmäisen kuukauden aikana.Raporttien mukaan Samsung on myös vähentänyt tuotantoa, koska kysyntää ei ole ollut tarpeeksi.Kilpailu Android-rintamalla on nykyisin valtaisan kovaa. Samsungin premium-hintaisten Galaxy S -huippulaitteiden kilpailijoiksi on tarjolla tusina kiinalaista valmistajaa, jotka tarjoavat liki samoja ominaisuuksia halvemmalla hinnalla.Samsungin muistutti, että Galaxy S7 julkaistiin heti maailmanlaajuisesti ja Galaxy S8 ainoastaan kolmella tärkeällä markkina-alueella. Samsungin virallinen kanta on, että myyntiluvut ovat samankaltaisia viimevuotisen mallin kanssa.