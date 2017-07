Apple nappaa tekniikan Android-puhelimista ja tekee siitä iPhonen kärkiominaisuuden

Kolmiulotteinen hahmotuskyky on tulossa ensi syksynä julkaistavaan iPhoneen, mutta Fast Companyn lähteiden mukaan se ei ole välttämättä koko totuus. Apple nimittäin kehittää 3D-kameraa myös iPhonen takapuolelle. Sivusto ei kuitenkaan osaa sanoa varmasti, että tullaanko teknologiaa käyttämään vielä tänä vuonna OLED-näyttöisessä iPhone 8:ssa.3D-kameran pohjana aiotaan käyttää laser-pohjaista järjestelmää, joka mittaa aktiivisesti kameran edessä olevien objektien etäisyyttä. Etäisyysmittauksen avulla on mahdollista luoda kolmiulotteinen syvyyskartta kuvasta, mistä on vuorostaa runsaasti hyötyä erilaisissa laajennettuun todellisuuteen liittyvissä sovelluskohteissa. Ei ole sattumaa, että Apple esitteli ARKit-ohjelmointirajapinnan kesäkuussa WWDC-messuilla.Laserin käyttö älypuhelimien kameroissa ei ole mikään uusi juttu, vaan sitä on käytetty automaattiseen tarkennukseen jo usean vuoden ajan Android-puhelimissa. Ilmeisesti Applekin aikoo käyttää uutta sensoria kuvan tarkentamiseen, mutta sen lisäksi laseria käytetään AR-sovellusten vaatiman syvyyskartan luomiseen.Apple osti muutamia vuosia sitten israelilaisen Primesensen, jonka kehittämää teknologiaa on käytetty esimerkiksi Xboxin Kinect-ohjaimen syvyyshahmotuksessa. Lisäksi Apple osti vuonna 2015 saksalaisen Metaion, joka on erikoistunut AR-ohjelmointiympäristöjen kehitykseen.