Aika hylätä Messenger? Facebook aikoo lisätä siihen mainoksia

Facebook Messenger on poikkeuksellisen suosittu viestintäkanava, mutta rahaa Facebook ei ole sillä vielä päässyt kunnolla tekemään. Ilmaiseksi palveluita ei pystytä ikuisesti tarjoamaan, joten jossakin vaiheessa on syytä pohtia ansaintamalleja.Facebook on osoittanut kyntensä mainosmyynnissä, joten mainostaminen on varsin luonteva vaihtoehto Messengerillä tienaamiseenkin. Facebook on jo hetken aikaa testannut pienellä määrällä käyttäjiä Messengerissä mainostamista ja tulokset ovat olleet ilmeisesti niin hyviä, että testausta on päätetty laajentaa maailmanlaajuiseksi Kyse on kuitenkin edelleen testaamisesta, joten mainoksia ei välttämättä sinun ruudullesi vielä pujahda. Facebookin testaamassa mallissa mainoksia esitettäisiin vain Messengerin kotinäkymässä, joten keskusteluita ne eivät häiritse. Messengerin tuotejohtaja kertoo VentureBeatille , että testauksessa on muitakin ansaintamalleja, mutta ne kaikki perustuvat jollakin tapaa kuitenkin mainostamiseen.Facebook toivoo Messenger-mainosten olevan sellaisia, että ne ohjaavat käyttäjän keskustelemaan mainostajan kanssa sen sijaan että mainospaikkoja käytettäisiin pelkkinä web-sivuille ohjaavina linkkeinä.Facebook omistaa myös WhatsAppin ja yhtiön on odotettu kertovan tavoista, joilla se alkaa tienata 19 miljardin dollarin yrityskaupalla. Telegramista voikin muodostua kiinnostava vaihtoehto WhatsAppille ja Messengerille, kun Facebook alkaa tehdä sovelluksilla rahaa.