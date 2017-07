Microsoftin uusi sovellus saa iPhonen kameran näkemään

on julkaissuttekoälyä hyödyntävän kamerasovelluksen, joka tunnistaa kuvauskohteena olevat objektit sekä tekstin tekoälymallien avulla.Seeing AI -sovelluksen objektintunnistus tapahtuu täysin lokaalisti, joten kuvia ei lähetetä Microsoftin palvelimille analysoitavaksi. Tämän ansiosta tunnistus tapahtuu nopeasti, eikä datasiirrossa tapahtuvat katkokset häiritse käyttöä. Ominaisuus tunnistaa kameran edessä olevan kohteen ja tarvittaessa luo siitä yksinkertaisen kuvauksen. Nykyisillään sovelluksesta voi olla hyötyä ihmisille, joilla on heikentynyt näköaisti.Microsoftin pidemmän aikavälin tavoitteena on todennäköisesti kehittää kohteentunnistuksesta niin tehokas, että sitä voidaan käyttää esimerkiksi Internet-hakujen tekemiseen. Seeing AI siis löytänee aikanaan tiensä Cortanaan ja Bingiin. Vastaavanlainen toteutus löytyy jo esimerkiksi Samsungin Galaxy S8:sta (Bixby).Tällä hetkellä Seeing AI on saatavilla ainoastaan App Storen kautta ja vain yhdysvaltalaisille käyttäjille.